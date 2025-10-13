Viene secretaria Agricultura de EU para noviembre, presentarán avances contra el gusano barrenador

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz anunció que para noviembre se espera la visita de Brooke Rollins, titular de Agricultura en Estados Unidos para sostener una reunión con representes del Gobierno Federal.

Explicó que es parte de la agenda bilateral y que entre los temas se abordarán los avances para combatir la plaga del gusano barrenador.

En este sentido, dijo que las acciones implementadas por Chihuahua para prevenir la plaga del gusano barrenador en la ganadería continúan viéndose como positivas por las autoridades federales.

Recordó que parte de la estrategia para mantener a Chihuahua libre del gusano barrenador es el no permitir el ingreso de ganado que no cumpla con las medidas fitosanitarias.

Además, destacó que en semanas pasadas se instalaron alrededor de 40 trampas de mosca en la entidad, demostrándose que no hay casos de gusano barrenador en Chihuahua por lo cual, a la fecha se cuenta con 43 dispositivos de monitoreo.