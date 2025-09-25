Viene legislación secundaria en bienestar animal; fundamental mantener vínculos con tradiciones: Borunda

Octavio Borunda, diputado local del Partido Verde, informó que ya alistan las leyes secundarias en bienestar animal, por lo que resaltó que es fundamental mantener los vínculos de las personas y animales con las tradiciones.

“Recordar que en el tema del bienestar animal se prohíbe al maltrato, pero siempre teniendo las características, la naturaleza y los vínculos de los animales con las personas, que eso es fundamental. Ahora viene la legislación secundaria, que es donde ellos están muy interesados en participar”, explicó respecto a las reuniones que ha sostenido con galleros y representantes de rodeos.

“El acuerdo con ellos muy puntual es escucharlos, escuchar sus propuestas, sus planteamientos y, por supuesto, enriquecer el tema de la iniciativa que pretendemos presentar en el corto plazo para reformar la ley de bienestar animal”, agregó Borunda Quevedo.

“En el caso de la tauromaquia, estamos planteando en esta iniciativa para reformar la ley de bienestar animal. Prácticamente un capítulo donde sí se está expresamente prohibiendo las corridas de toros, la tauromaquia, como hoy la conocemos. Se está planteando un espectáculo taurino sin sangre, a diferencia de los demás actividades que estamos señalando, donde no hay una prohibición expresa, ni mucho menos, porque no hay prohibición jurídicos. Y el camino que ellos están planteando es precisamente promover que se determine como un patrimonio cultural del estado de Chihuahua estas actividades”, concluyó el líder del Verde.