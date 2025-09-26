Viene Kershenobich al informe de Sheinbaum, sarampión y salud pública entre los temas: Gil Baeza

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza dio a conocer que este viernes recibirá al secretario de Salud Federal, David Kershenobich Stalnikowitz quien visitará Ciudad Juárez con motivo del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que lo recibirá en el Aeropuerto de la ciudad fronteriza para de ahí acompañarlo al Estadio Juárez Vive, lugar en donde se realizará el evento de la presidenta.

En este sentido, Gilberto Baeza mencionó que aprovechará la visita del secretario para abordar temas de salud pública y los avances en la contención del sarampión.