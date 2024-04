Encara James Barousse a Javier Corral en foro anticorrupción de Sonora

El exgobernador Javier Corral Jurado encabezó el foro «Retos en el combate a la corrupción», en la ciudad de Obregón, Sonora, evento en donde fue interrumpido por Christopher James Barousse, quien le reclamó actos de tortura cuando fue detenido por su administración.

El exfuncionario duartista se levantó de entre los y las asistentes para expresar que no creía en el discurso anticorrupción del exmandatario, reclamándole su detención y posterior tortura para luego señalar que fue absuelto del proceso penal. Al respecto, Javier Corral indicó que la absolución de James Barousse se dio por la resolución de jueces corruptos. «Cuando me enteré, trabajando aquí, en el Estado de Sonora que venías, dije: yo creo que es una buena oportunidad para decirte en tu cara que todo lo que estás diciendo, desafortunadamente, no lo aplicaste», acusó James Barousse asegurando que Corral Jurado no recuperó nada del presunto dinero saqueado en la administración de César Duarte. «Ningún juicio de los que metiste a la cárcel, los ganaste. Desafortunadamente, y te lo quiero decir a la cara, yo no te tengo miedo y no voy a permitir que sigas permitiendo y no voy a permitir que sigas torturando, tú me torturaste», reclamó Christopher James para posteriormente, ser abucheado por las y los asistentes quienes le gritaron que se retire del lugar. En marzo del 2024, Christopher James Barousse fue absuelto del presunto delito de peculado que le atribuyó el Ministerio Público al señalar que había sido beneficiado con 2 millones 400 mil pesos entre los años 2014 y 2016, cuando era el dirigente del sector juvenil del PRI Nacional. Fue detenido el 05 de noviembre del 2020 y estuvo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aquiles Serdán durante 569 días hasta su absolución.