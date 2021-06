Video: Así rechazó Sergio Carrillo a candidatos que le pidieron alianza

Noticias de Chihuahua.-

El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal, Sergio Carrillo respondió la mañana de este miércoles que rechazó durante la campaña a los candidatos “Marcos” quienes le ofrecieron adherirse a la campaña con Morena o con el PAN.

“Los dos Marcos, les dije: No quiero perder el tiempo con ustedes, no me interesa platicar con ustedes a pesar de que me estaban buscando, les dije no me interesa porque nuestro proyecto va mucho más allá que un tema político y nuestro proyecto va más allá de una lucha con todo y eso es lo que estamos haciendo“, expresó.

El abanderado dijo que no les dio siquiera tiempo para platicar, pues reprochó el actuar de los gobiernos de Morena y del PAN.

Cuestionó qué puede ofrecer un gobierno de corrupción como el de Marco Bonilla, o como el de Marco Quezada, que si no tiene nada bueno que ofrecer a la ciudadanía, tampoco nada bueno a Sergio Carrillo.