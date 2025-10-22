Viajará Marco Bonilla a Jalisco los próximos 27 y 28 de octubre para Asamblea de la RMCAN

En sus redes sociales el alcalde Marco Bonilla y presidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN) anunció que los próximos 27 y 28 de octubre, se llevará a cabo a cabo la Asamblea regional de la RMCAN en Zapopan, Jalisco.



El edil capitalino, expresó que Zapopan, Jalisco es una ciudad que combina modernidad y tradición, un fuerte carácter económico y sin lugar a dudas, un importante centro de inversión, pero a la vez, es la ciudad de los niños y las niñas.



Recalcó que sin duda ese será un espacio para compartir experiencias entre municipios y seguir construyendo mejores gobiernos, programas y ciudades para los niños, niñas y adolescentes.

La RMCAN, es un esfuerzo colectivo de municipios comprometidos con la protección, difusión y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de México. Es una alianza de municipios comprometidos con posicionar los derechos de la niñez como tema prioritario y central en las agendas de las administraciones municipales.

La Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), se formó en 2011 como una iniciativa de un grupo de municipios interesados por impulsar de manera conjunta los derechos de niñas, niños y adolescentes de México, proyecto inspirado por el modelo Ciudades Amigas de la Infancia que era impulsado por la UNICEF.