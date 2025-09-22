Vendrá Sheinbaum esta semana a Juárez, rendirá su 1er Informe

La gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará esta semana la ciudad fronteriza para presentar su Primer Informe de Resultados.

“Nos va a dar mucho gusto verla a ella y a todo su equipo y agradecerle todo lo que ha hecho por Chihuahua”, exprese la mandataria estatal.

Asimismo, dijo que para el 30 de septiembre se tiene prevista la visita del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón también a Ciudad Juárez para el seguimiento al programa de Polos de Desarrollo.