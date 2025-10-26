Vendrá Amanda Miguel a Chihuahua con su gira Yo Soy “45 Años de Éxitos” Tour 2025

La cantante argentina Amanda Miguel realizará una presentación inolvidable en el Arena Corner Sport como parte de su gira en solitario Yo Soy “45 Años de Éxitos” Tour 2025 este próximo Sábado 22 de Noviembre en punto de las 21:00 hrs

Amanda Miguel regresa a Chihuahua con su gira, con promesa de entrega de gran sentimiento y pasión. Tras 45 Años de Éxitos presentará todos su hits y sus más recientes sencillos de su nuevo álbum “YO SOY.”

“Siempre incentivo a la gente con mis canciones a que vivan el momento intensamente, porque si no la aprovechan ¡la vida se va!” – Amanda Miguel

Con su nuevo álbum “Yo Soy“, la cantante argentina-mexicana rinde homenaje a sus raíces con 10 joyas musicales del folclore latinoamericano. Desde “Solo le Pido a Dios” hasta “Balderrama”, Amanda Miguel nos lleva a un viaje emocional a través de la música.

“Cuando compartes más de la mitad de tu vida con una persona y de pronto ya no está, el piso se te mueve y todo cambia… tienes que tener fe y carácter para salir adelante, para reestructurarte, para hacer las cosas de una manera distinta y volver a encontrarle un sentido a cada día”, así lo manifiesta Amanda Miguel por medio de una entrevista y se les da a conocer en este comunicado de prensa

En este nuevo álbum también está presente su difunto esposo, Diego Verdaguer. La intérprete afirma que solo las personas que han sufrido una pérdida de este tipo podrán entender a lo que se refiere, así que Diego Verdaguer nunca se podrá separar de ella ni de su alma.

“Grabar joyas del folklore de Latinoamérica, por primera vez en la carrera de Amanda Miguel, lo hace con un genuino sentido de agradecimiento y una forma de enaltecer su cultura. El resultado ha sido el álbum “Yo Soy”, que estrenó este mismo año he incluye varias de estas canciones en su show de los “45 Años de Éxitos” tales como «Mi buen corazón», «El gato y yo», «Cosquillas en el pecho», «Hagamos un trato» y «El me mintió» entre otras; el cual se pretende que al momento que el público interprete sus canciones se les erice la piel y puedan disfrutar y afirmar que su público la sigue queriendo y aplaudiendo

Amanda Miguel al lado de su hija Ana Victoria conquistarán Chihuahua donde alguna vez ella pisó al lado de su esposo volverá asistir para interpretar en vivo todas sus canciones de sus albumens dándoles juntas vida.

Como toque especial esta como invitado al abrir Flandora integrado por:

Gerardo Alfredo Tavares Calderón

Mariana Ruiz Cera

Daniela Michel García Almazán

Alma Rosa Solís Torres

Valeria Chavarría Contreras

Ellos son la banda pionera conformada por cuatro voces femeninas y un guitarrista con una amplia experiencia escénica.

Con su famoso repertorio dese 80’s a la actualidad son simplemente el show perfecto para abrir el concierto de la reina Amanda Miguel

Recuerda asistir este Sábado 22 de noviembre en el Arena Corner Sport

🎟️Venta de boletos:

👉En línea: https://amanda-miguel-en-chihuahua.boletia.com/ (más cargo por servicio):

– Diamante: $2,500

– VIP: $2,300

– Platino: $2,000

– Oro: $1,800

– Plata: $1,600

– Bronce: $1,300

– General A: $700

– General B: $500

Zonas del escenario:

Diamante, VIP, Platino, Oro, Plata, Bronce, General A y General B

📍En taquilla de Corner Sport:

Calle Antonio de montes 4501 (Atrás de Plaza Galerias)

🗺️ Ubicación: https://maps.app.goo.gl/2jN8jB1U4PPm7ox97