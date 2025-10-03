Ven al Rodeo internacional Expogan a vivir la final del FMR Tour

-Los mejores jinetes de México e invitados internacionales

Chihuahua, Chih.- Con un total de 284 participaciones, el rodeo Internacional Expogan Chihuahua 2025 cuenta con los mejores vaqueros y vaqueras de México, así como invitados de Cuba, Brasil, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. quienes disputan las hebillas de campeón en las distintas disciplinas el próximo sábado 04 y domingo 05 de octubre.

Las finales del Circuito Nacional de Rodeo FMR Tour se desarrollan en la Arena de Rodeo de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua como el mejor aventó de Expogan Chihuahua 2025.

El sábado la adrenalina dará inicio a partir de las 5:00 de la tarde, mientras que el domingo las acciones se reanudan a partir de las 4:00 de la tarde, donde se conocerá a los campeones de esta gran final.

Los mejores vaqueros y vaqueras de México y varios países estarán demostrando sus habilidades en las disciplinas de Caballos con Pretal, Caballos con Montura, Lazo de Becerro, Lazo por Parejas, Carrera de Barriles, Achatada de Novillo, Lazo en Falso, Carrera entre Polos y Jineteo de Toros.

La venta de boletos está disponible en Polo el Ranchero, CYA Cowboys, Tienda de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Hotel Highland, Rodeo City y MX Hats, así como en taquilla el día del evento.