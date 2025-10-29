Van 92 casos de rickettsiosis en la entidad, 44 defunciones

Al corte del 27 de octubre, la Secretaría de Salud de Chihuahua mantiene un registro de 92 casos confirmados de rickettsiosis de los cuales, se contabilizan 44 defunciones.

Los municipios donde se tiene la incidencia son: Chihuahua con 45 casos, Ciudad Juárez con 36 casos, Meoqui con 5 casos, Delicias con 3 casos y Ascensión con 1 caso.

Los rangos de edad son: de 5 a 14 años con 33 casos, seguido por el de 25 a 44 años con 19 casos, de 45 a 64 años con 16 casos, de 1 a 4 años con 12 casos, de 15 a 24 años con 10 casos y de 65 y más con 2 casos.

En tanto que las defunciones se registraron en los municipios de Chihuahua con 27, Ciudad Juárez con 14, Delicias con 2 y Meoqui con 1 persona fallecida por la enfermedad.

Las defunciones se presentaron en el grupo de 45 a 64 años y de 25 a 44 años con 11 casos cada uno, de 5 a 14 años con 10 casos, de 1 a 4 años y de 15 a 24 años con 5 casos respectivamente, y de 65 años y más con 2 casos.

Los decesos se han registrado: 29 en instituciones de Salud del Estado, 12 en el IMSS y 3 en hospitales privados.

En el mismo período pero del 2024, se tenía un registro de 86 casos confirmados y 45 defunciones lo que representa una diferencia porcentual de 7.0%