Van 9 amparos de jueces contra la prohibición de litigar

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio a conocer que 9 personas juzgadoras han presentado juicios de amparo contra la prohibición de continuar como litigantes.

En todos los casos ya existe una suspensión provisional y en algunos incluso una suspensión definitiva, el Poder Judicial está a la espera de que conocer la resolución de los asuntos.

De los 9 amparos, 4 corresponden a personas juzgadoras en el área penal, 1 al área civil, 1 al área menor mixto, 2 del área de asuntos familiares y 1 del área juzgados de lo laboral.

El plazo para interponer algún recurso legal en contra de la prohibición de litigar vence el día de hoy por lo que podría haber más amparos promovidos de los cuales, aún no se recibe notificación en el TSJ.