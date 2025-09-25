Vamos a seguir defendiendo a ganaderos y exigir freno al gusano barrenador: GPPRI

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, afirmó que desde el Poder Legislativo continuarán defendiendo a los ganaderos de Chihuahua y por tanto, insistirán que el Gobierno Federal actúe en contra del gusano barrenador para que Estados Unidos reabra su frontera.

“Este un tema muy importante, y yo estoy de acuerdo en no politizarlo, pero tenemos que hablarlo aquí en el Congreso del Estado, porque esta es una institución que está hecha para defender y plantear estos temas, como lo es la ganadería, así que vamos a seguir alzando la voz y sobre todo vamos a estar siempre de la mano com nuestros ganaderos, porque esto no debe de estar sucediendo en nuestro estado”, argumentó Medina Aguirre.

El líder de la bancada priista en el Poder Legislativo local resaltó que “desgraciadamente avaricia de unos pocos son los que tienen de rodillas a todos los productores de ganado, así que desde el Congreso el PRI va a seguir siendo tajante con el tema de la plaga del gusano barrenador”.

“No vamos a bajar la guardia, vamos a seguir firmes en la defensa de nuestros ganaderos, lo hemos estado planteando resolver y contener la plaga del gusano barrenador y lo vamos a seguir haciendo todos los días, las veces que sean necesarias”, insistió el diputado Arturo Medina, coordinador del Revolucionario Institucional en el Congreso de Chihuahua.