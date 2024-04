Vamos a defender Chihuahua de los que tanto daño le han hecho a México: Alfredo Chávez

La Plaza de Armas fue el escenario para el arranque de las campañas locales de la coalición Juntos Defendamos a Chihuahua, compuesta por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En este evento, el candidato por el Distrito 18, Alfredo Chávez, señaló la necesidad de trabajar juntos para defender a Chihuahua de los malos gobiernos, como el que se encuentra en el centro del país, el cual dijo, ha dejado solo a la entidad.

En su discurso, Chávez subrayó que el partido del presidente de la república y sus candidatos parecen solo buscar el hueso, por dejar a Chihuahua y su gente, solos en temas torales, como la salud, las carreteras, la migración, entre otros tantos, que se les ha hecho frente porque aquí se resuelven las problemáticas con o sin el apoyo Federal.

«Hoy no se reporten en el tema de inmigración, hoy en la mañana una señora me decía que no le habían dado cita en el IMSS porque colapsó el IMSS, porque levante la mano aquí ¿quién se siente con un seguro médico Dinamarca?”, manifiestó el candidato de la coalición Juntos Defendamos a Chihuahua por el Distrito 18.

Asimismo, indicó que aunque pareciera que México pareciera entrar en tinieblas, en esta ciudad y en el estado se le mandará un mensaje fuerte y claro hasta Palacio Nacional, donde en Chihuahua no entrará MORENA.

«Les pido su voto por todos los candidatos, por todos los partidos, porque hoy no veo militantes del PAN o del PRI, del PRD, veo mujeres y hombres de Chihuahua que quieren defenderlo», enfatizó Alfredo Chávez.

El evento contó también con la presencia de Marco Bonilla, candidato a la alcaldía de Chihuahua, y las candidatas por los distritos 12, 15 y 16, Nancy Frías, Joss Vega y Carla Rivas, así como la candidata a sindica, Olivia Franco, quienes respaldaron las palabras de Chávez y reafirmaron su compromiso con la defensa de los intereses de Chihuahua.