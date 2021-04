“Vamos a dar la muestra de que el esfuerzo se tiene que hacer cuando se empieza el contagio y no cuando están llenos los hospitales”: Salud por cierres fines de semana

Noticias de Chihuahua.-

Con el fin de reducir la movilidad en el estado de Chihuahua y frenar el número de contagios por COVID-19 en la entidad, se aplicarán dos “súper cierres”, el primero este fin de semana, con prohibición de apertura de supermercados y actividades no esenciales en sábados y domingos.

El secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, informó que en la sesión permanente con el Consejo Estatal de Salud se tomó la decisión de suspender las actividades no esenciales y centros comerciales a partir de las 23:59 del viernes 23 de abril y su apertura será a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 26 de abril, situación que se repetirá el fin de semana correspondiente al viernes 30 abril hasta el lunes 3 de mayo.

Las actividades que podrán continuar operando son las relacionadas a la Salud, como son: todos los servicios hospitalarios y equipos médicos, privados o públicos, clínicas, laboratorios, rayos X, veterinarias y farmacias que operen en local independiente y tendrán que cerrar las que operen dentro de centros comerciales cerrados, tiendas departamentales, supermercados y bodegas.

Permanecerán abiertos los abarrotes, carnicerías, cremerías, panaderías, tortillerías y tiendas de conveniencia con menos de 300 metros cuadrados de área comercial y tendrán que cerrar sus puertas al público las que operan en tiendas departamentales, supermercados y bodegas.

De la misma forma, podrán operar la producción, procesos y empaques de alimentos de la canasta básica y alimentos perecederos.

Quedarán activos los servicios de seguridad, públicos y privados, procuración e impartición de justicia, así como los equipos de auxilio y protección civil, los servicios básicos de generación y suministro de energía y agua.

En el caso de los servicios de telecomunicaciones, sólo podrán dar servicio las áreas relacionadas a la conexión y mantenimiento de las redes de telecomunicación tanto de entes públicos como privados, además podrá trabajar el servicio postal, paquetería y mensajería, así como los ajustadores de compañías aseguradoras.

Los restaurantes y restaurantes-bar podrán ofrecer únicamente servicio a domicilio, así como servicios de plataformas digitales que transiten para este fin y no podrán ofrecer pedidos para llevar.

Los hoteles podrán estar abiertos sin actividad en áreas comunes.

Podrán continuar activos los servicios como gasolineras y gaseras, servicios funerarios, obra pública, aeropuertos, servicio ferroviario, carreteras y terminales de autobuses, transporte, incluido transporte público y especial, minería y servicios Públicos Municipales así como la industria.

Explicó que las actividades deportivas al aire libre que no impliquen competencia entre equipos, no sean de contacto y en las que se permita en todo momento la sana distancia podrán continuar durante los fines de semana.

Finalmente dijo que este ejercicio en el mes de octubre dio resultados, por lo que pidió hacer el mismo esfuerzo que se realizó, y exhortó a todas y todos tomar conciencia y coadyuvar en la disminución de los contagios.

“Vamos a dar la muestra de que el esfuerzo se tiene que hacer cuando se empieza el contagio y no cuando están llenos los hospitales, esto nos evitará muchas muertes, mucho dolor, mucho gasto, mucho desgaste, vamos a hacer un sacrificio dos fines de semana, éste y el siguiente por el bien de nuestra comunidad y por el bien de todos nosotros; les pido que cada uno en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo hagamos nuestro máximo esfuerzo para no salir de nuestra casa en caso de no ser estrictamente necesario”, concluyó.