Vamos a convocar a todos los sectores a un frente común por la defensa del agua: Javier Corral

Lamenta mandatario que lejos de buscarse una solución, surjan más represalias como ocurrió con el cierre de acequias por la Comisión Nacional del Agua, en los municipios de San Francisco de Conchos y Camargo

De no haber una solución definitiva al conflicto del agua, el gobernador Javier Corral dio a conocer que convocará a los chihuahuenses a conformar un gran frente común, para que haya una clara manifestación de la ciudadanía en torno de este tema.

Subrayó que durante el tiempo que queda de plazo para el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944 con Estados Unidos, que concluye el 24 de octubre próximo, agotará las vías de diálogo e insistirá en buscar una solución definitiva.

“Que este tema tenga los cauces institucionales, que lleguemos a un momento de entendimiento donde comparemos cifras, números, recuperemos los hechos y pongamos una solución definitiva”, reiteró el mandatario estatal durante el espacio En Línea Directa, que se transmite cada miércoles por Canal 28.

Lamentó que lejos de buscarse una solución, surjan más represalias contra los productores y el gobierno de Chihuahua, como ocurrió con el cierre de acequias por la Comisión Nacional del Agua, en los municipios de San Francisco de Conchos y Camargo.

En la misma transmisión, el secretario de Desarrollo Rural, René Almeida Grajeda dijo que este cierre, además de afectar a pequeños productores de la región, también impactará en el abasto de agua potable para 30 mil personas de la zona.

Javier Corral abundó que si no hay una solución o continúa esta embestida de la Federación contra los productores y el gobierno de Chihuahua, los chihuahuenses tienen que unirse y hacerse escuchar para que el Gobierno de la República corrija o rectifique esta dinámica de empecinamiento en la que parece estar.

Celebró que en el país hay una corriente de opinión favorable, porque se ha visualizado no solo el encono, sino la narrativa descalificatoria de los agricultores y del propio gobierno estatal.

Consideró que lo más importante es que se ha logrado aclarar las versiones falsas que la Federación ofrece sobre el tema del pago del Tratado.

“Hemos encontrado apoyo de legisladores federales y en el Senado, una exposición clara del Bloque de Contención donde hemos recibido el apoyo de los distintos grupos parlamentarios, incluido el PRI”, destacó.

Reconoció además al grupo de gobernadores de la Alianza Federalista, que ha sido valiente y decidido al ofrecer un respaldo absoluto, por su postura en la defensa de la soberanía, la autonomía y la dignidad del Pueblo y del Gobierno de Chihuahua.

“Debemos encontrarnos con la verdad, no podemos permitir que se siga diciendo que Chihuahua no aporta, este es un tema central en esa negociación, no que nos regateen lo que realmente hemos hecho”, afirmó el titular del Ejecutivo.