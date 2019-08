Valora Fermín denuncia y presentar caso de Fiscal a Santiago Nieto

Noticias de Chihuahua.-

El dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI, Fermín Ordoñez, informó que se encuentran valorando si se presentan las denuncias formales en contra del fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, sin embargo estas no se presentarían ante la autoridad estatal debido a que ahí se congelarían.

Comentó que están analizando sobre todo por el tema del interés jurídico, por lo que prevén entregar el caso a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, durante su visita al estado de Chihuahua.

“Si se presenta ante la Fiscalía, de ahí no pasa, porque cuando se trata de funcionarios de la administación actual, las denuncias no avanzan, a diferencia de otras circunstancias en las cuales por menos dinero, los ex funcionarios terminan presos y sin medidas cautelares en libertad”, precisó el dirigente.

Ordoñez había solicitado en días pasados una explicación al Fiscal General sobre la procedencia de los recursos con los que estaba construyendo una casa, la cual supuestamente tiene un valor superior a los 20 millones de pesos, lo cual asegura no es acorde con su sueldo como servidor público.