“Valora en toda su magnitud la obra moral de nuestro gobierno”: Corral muestra carta que le envió el Padre Camilo Daniel

A unas horas de que deje de ser gobernador de Chihuahua, Javier Corral mostró una carta que le envió el Padre Camilo Daniel Pérez, en la que el sacerdote asegura que Corral Jurado deja “un imborrable testimonio de rectitud, entereza y valentía”.

A través de redes sociales, Javier Corral señaló: “He recibido, en mi último día de mandato como Gobernador, una emotiva carta del Padre Camilo Daniel Pérez, que me reconforta, pues valora en toda su magnitud la obra moral de nuestro gobierno. Agradezco su acompañamiento de sacerdote al servicio del pueblo y a la vez su luminosa grandeza espiritual. ¡Misión cumplida!, me dice en un par de palabras que encierran toda nuestra gran verdad”.

En la carta enviada por el sacerdote de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, con sede en Madera, Camilo Daniel Pérez señala que Corral puede proclamar “misión cumplida”, esto al concluir su mandato como Gobernador de Chihuahua.

— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) September 8, 2021