Va PROFECO contra tortillerías que vendan el kilo a 20 pesos

Ante la crisis que enfrenta el país con la llegada del coronavirus, algunos supermercados y establecimientos que venden productos de la canasta básica, fueron detectados por incrementar sus precios injustificadamente, entre ellos incluyeron tortillerías quienes aprovecharon el caos para aumentar el kilo de 17 a 20 pesos.

En la capital ya se sancionó a una tortillería de la cual se omite el nombre. Inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) arribaron al establecimiento y verificaron el precio, mismo que estaba en 20 pesos al público. Los encargados del establecimiento no justificaron el porqué elevaron el costo; al no acreditar se dio la suspención temporal hasta no pagar multa.

“Vamos a empezar a poner una multa de 3 millones de pesos a los que tengan aumentos injustificados a sus precios y no hay ningún motivo para subir nada que derive del maíz blanco, nada de lo que provenga de la caña de azúcar, frijol, porque somos superavitarios. En consecuencia, quienes abusen, quienes se pasen de rosca, de gandallas, les vamos a imponer una multa de 3 millones de pesos”, anunció en días pasados el procurador Ricardo Sheffield en conferencia de prensa.

El procurador del Consumidor afirmó que a quienes insistan en incrementar “injustificadamente” sus precios, incluso les cerrarán sus negocios y la Profeco asegurará la mercancía porque dijo que el gobierno no permitirá que se abuse de los consumidores.