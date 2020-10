Va Congreso local contra iniciativa del Senado que refuerza acceso al aborto para mujeres y niñas violadas

Noticias de Chihuahua.-

El Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó un exhorto en el que se manifiestan en contra de que desde el Senado se refuerce a través de leyes generales el acceso al aborto legal, es decir bajo las causales que los códigos penales estatales ya contemplan, como es el caso de las mujeres y niñas que resultan embarazadas tras una violación.

La iniciativa fue presentada por la diputada del PAN, Marisela Terrazas Muñoz, quien pidió que en el análisis de lo presentado por senadoras de Morena se contemple un enfoque de la protección a la vida y se exploren alternativas distintas al aborto, a pesar de que dentro del Código Penal del Estado de Chihuahua se permite el aborto cuando el embarazo es producto de una violación o representa peligro para la vida de las mujeres.

La iniciativa que se encuentra en análisis en el Senado de la República, para la cual se solicitó un parlamento abierto, tiene como finalidad que el acceso al aborto legal -es decir el que se practica bajo las causales que ya contemplan los ordenamientos jurídicos estatales- sea garantizado por las instituciones de salud pública, así como también uno de los objetivos es que se garantice el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las personas.

Dentro de esta misma iniciativa se contempla agregar a la Ley General de Salud lo establecido dentro de la Norma 046, misma que permite que las mujeres o niñas víctimas de violación sexual puedan acceder a los servicios de salud, como es el caso de medicamentos para evitar enfermedades de transmisión sexual, terapia y acceso al aborto en caso de que resultaran embarazadas.

“Entendemos que en muchas ocasiones, es difícil la responsabilidad que una madre tiene con su hijo, pero matarlo no es la solución, si al momento de que el infante nazca, la madre no puede cuidarlo o no existen los recursos necesarios para el beneficio del bebé, también existe la posibilidad de darlo en adopción a una familia que si desee tenerlo y pueda cuidarlo”, puntualizó la diputada dentro de la exposición de motivos.

Los legisladores que votaron a favor de este exhorto fueron los pertenecientes a las bancadas del PRI, PES, PAN, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México.