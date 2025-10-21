Ustedes pueden, son chihuahuenses los vencedores del desierto: Marco Bonilla en Encuentro Estatal de Arte y Cultura

Inauguró este evento que tuvo sede en Chihuahua Capital donde competirán 800 jóvenes del estado en diversas disciplinas

El alcalde Marco Bonilla, inauguró el Encuentro Estatal de Arte y Cultura, donde exhortó a los jóvenes a seguir sus sueños y que los alcancen, ya que son chihuahuenses y cuentan con el carácter para salir adelante, en especial en este rubro.

Chihuahua Capital fue sede este evento que aglomeró a 800 jóvenes de secundarias y preparatorias del estado, pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios del Estado de Chihuahua (DGETI), quienes competirán en diversas disciplinas como música, teatro, danza, pintura, oratoria, entre otras; y los ganadores se irán a competir en el encuentro nacional en Querétaro.

“Siempre recuerden que somos Chihuahua: gente forjada en el desierto. Si somos vencedores del desierto, también podemos vencer cualquier escenario, cualquier auditorio y cualquier prueba” los motivó Marco Bonilla al describir el carácter del chihuahuense.

Marco Bonilla, destacó que el futuro de cada uno de los jóvenes está en las manos de sí mismos; «nada sirve más a un joven, que el estudio, el conocimiento y en los libros, así como en el arte y la cultura», puntualizó el Alcalde capitalino.

Finalmente, Bonilla los invitó a que quien gane y vaya a Querétaro, demuestre al país de lo que están hechos los chihuahuenses, los vencedores del desierto.