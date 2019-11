Urnas electrónicas serán auditadas en todo momento

Noticias de Chihuahua.-

Un grupo integrado por académicos expertos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) auditarán en todo momento las urnas electrónicas que serán utilizadas en el Plebiscito 2019, informó Arturo Meraz González, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Ante estudiantes y profesorado de la Facultad de Derecho de la UACH, Meraz González destacó que la auditoría forma parte del convenio que se firmó entre ambas instituciones, para garantizar que el instrumento de participación política, que pondrá a consulta ciudadana el proyecto de alumbrado público del Ayuntamiento de Chihuahua, se realizara con total transparencia y legalidad.

“A los que ya no estamos tan chavos se nos hace algo complicado y a veces, en la teoría de la conspiración, decimos que ahí hay truco; pero en ustedes no, en ustedes no cabe esa posibilidad porque ustedes, los jóvenes, manejan esa tecnología.

El convenio que firmamos con la Universidad Autónoma de Chihuahua, establece que son los maestros quienes van a auditar nuestras urnas -antes durante y después del plebiscito, para que vean que no hay truco, para que hagan conocimiento de sus familias, de sus amigos, de sus compañeros, que este ejercicio que estamos haciendo tiene un potencial muy grande, si y solo si la gente va a votar”, expresó.

El consejero presidente del IEE acudió a la Facultad de Derecho de la UACH para presentar dos materiales editoriales realizados por el órgano electoral: la revista Ruta Ciudadana y el libro Elecciones 2018: Memorias de un Proceso Inédito; donde además se hizo una demostración de las urnas electrónicas que se utilizarán en el Plebiscito Chihuahua 2019.

“Estamos buscando a ciudadanas y a ciudadanos que nos apoyen como funcionarios de las mesas receptoras de votación de este plebiscito, hemos privilegiado que la ciudadanía se vuelque a esto, pero con un tinte especial dirigiéndonos a las y los jóvenes, porque en ellos encontramos la posibilidad de que en el futuro breve puedan convertirse en un promotor extraordinario de la participación ciudadana”, manifestó.

En el evento, Meraz González invitó a la comunidad estudiantil a formar parte de los procesos democráticos y participación ciudadana: “Ustedes saben mejor que nadie que estamos muy alejados de la cosa pública, los jóvenes son muy activos en las redes sociales, pero muchas veces no van a votar. ¡Acompáñenos en este proyecto!”, resaltó.

En la presentación de los productos editoriales del IEE estuvieron presentes Luis Alfonso Rivera Soto, encargado de la Dirección de la Facultad de Derecho; el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Leo Alvarado Roldán; el consejero electoral Gerardo Macías Rodríguez, quienes presentaron la revista Ruta Ciudadana; como presentadores del libro Elecciones 2018: Un Proceso Inédito, la consejera electoral Fryda Licano Ramírez; alumna de Derecho Mabell Alejandra Torres, el profesor de la UACH Guillermo Ávila Olivas, quien es uno de los autores del libro, y el consejero electoral Saúl Rodríguez, también presidente de la Comisión Editorial del IEE.