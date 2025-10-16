Urge modificar en Plan México apertura de empresas, permisos tardan 2 años: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que es necesario una mejora de tramitología en el Plan México con el fin de crear la rápida apertura de empresas. 

En su arranque de inauguración, directivos de Aircom destacaron la difícil tramitología para abrir esta nueva planta en México pues se dio la tardanza de dos años para poder abrir. 

“Vino a decirnos que ellos tienen mucha experiencia a nivel mundial, nos dio un ejemplo de que en Suiza se abre una empresa en un día, en Polonia dos semanas, en Corea 4 semanas y en México duraron dos años para instalarse y eso nos habla lo que estamos pasando, tratamos de aprovechar el Nearshoring para que vengan más empresas pero necesita el gobierno ponerse las pilas”, comentó. 

El máximo líder del sector empresarial destacó que debe de darse este cambio en el Plan México del Gobierno Federal con el fin de abrir caminos a la inversión. 

octubre 16, 2025 11:42 am

