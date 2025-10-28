Urge atender inseguridad en la Sierra, no queremos volver al 2009; señala Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Industria de la Transformación (Canacintra) Armando Gutiérrez Cuevas dio a conocer que es necesario que se refuerce la seguridad en el estado para evitar un volver al pasado de violencia en Chihuahua.

“Lo hemos comentado en varias reuniones con la autoridad la otra vez estuvimos con el Secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE) Gilberto Loya de que los tramos carreteros del estado en especial de la zona serrana siguen teniendo esa presión y los empresarios tienen que seguir adelante en los negocios pero si en los últimos años ha sido muy complejo el sector minero”, comentó.

Asegura que Zacatecas es de los estados más mineros y Chihuahua ha perdido un poco de competitividad en los últimos años en producción, pero hay mucha cadena de proveeduría del sector minero en el estado grande, empresas del sector minero que tienen que viajar a Zacatecas y Guerrero, hay mucho temor de trabajar en esas zonas por la inseguridad.

“Falta coordinación de parte del gobierno federal y estatales para atacar el problema de raíz, si es un tema que se está saliendo de control, afortunadamente la capital se mantiene blindada eso como chihuahuenses nos da orgullo y gusto, pero si tenemos que cuidar en general el estado y el país porque nos va alcanzar a nosotros y no queremos regresar a esas épocas”, concluyó.

Cabe destacar que los últimos ataques violentos en la zona serrana han prendido alerta en el sector minero por lo cual piden una atención inmediata por la alta probabilidad de que continúen y se dé un repunte de violencia en estos lugares.