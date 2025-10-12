Unidad, renovación y orgullo: PAN Chihuahua celebra su XXXII Asamblea Estatal

Encabezados por Daniela Álvarez, Presidenta del PAN Chihuahua, y por la Gobernadora Maru Campos, el Partido Acción Nacional celebró su XXXII Asamblea Estatal, donde se ratificaron los nuevos integrantes del Consejo Estatal y del Consejo Nacional, además de rendir protesta a las y los nuevos dirigentes de los Comités Directivos Municipales.

En este marco, Daniela Álvarez presentó su Primer Informe de Acción, destacando los avances logrados durante su gestión, entre ellos la renovación de los 45 Comités Directivos Municipales, la creación de la Escuela de Liderazgo para Jóvenes, la instalación del Consejo Consultivo Ciudadano, la consolidación de las mesas del Sistema PAN, y el despliegue de los chalecos azules por todo el estado.

Durante su mensaje, la Presidenta reafirmó el compromiso del PAN Chihuahua de mantenerse cercano a la gente, trabajando con honestidad, unidad y visión de futuro, y defendiendo con firmeza la vida, la familia y la libertad.

“Desde el norte del país lo decimos sin miedo, con firmeza, valentía y determinación: nunca verán a Chihuahua arrodillarse ante el narcogobierno de Morena”, expresó Daniela Álvarez.

Por su parte, Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua, destacó que Acción Nacional es el partido que responde a las necesidades de la gente con hechos y no con discursos, y que los gobiernos humanistas como el de Chihuahua trabajan guiados por los valores del PAN para evitar el “dolor evitable”.

La Gobernadora llamó a las y los panistas a cerrar filas, mantener la unidad y salir con orgullo a las calles para sumar fuerzas rumbo a 2027, a defender lo logrado en Chihuahua y seguir siendo ejemplo de buenos gobiernos.

“Tenemos una tarea trascendental: ser la voz que marque la diferencia. Nos toca salir al mundo con la frente en alto, respaldados por los hechos, y gritar con fuerza: ¡es un orgullo pertenecer a Acción Nacional!”, enfatizó Maru Campos.

A su vez, Santiago Taboada, delegado del Comité Ejecutivo Nacional, reconoció el liderazgo de Daniela Álvarez y Maru Campos, así como el trabajo de todo el panismo chihuahuense.

Anunció que, dentro del proceso de relanzamiento del PAN, el partido renovará su mensaje, manteniendo sus ideales, pero abriendo con mayor fuerza las puertas a la ciudadanía para construir juntos el rumbo de 2027.

“Vamos a abrir la puerta a la ciudadanía para tener las candidaturas que México necesita, porque así nació el PAN”, afirmó.

Taboada se sumó al llamado a la unidad y reiteró el compromiso del Comité Ejecutivo Nacional de trabajar de cerca con Chihuahua para defender al estado del peligro que representa Morena.

Durante la Asamblea, el panismo chihuahuense ratificó y rindió protesta a las 50 mujeres y 50 hombres que integrarán el Consejo Estatal del PAN Chihuahua 2025–2028, además de respaldar a los 12 representantes que formarán parte del Consejo Nacional.

Finalmente, se tomó protesta a las y los nuevos presidentes y secretarios generales municipales, quienes se comprometieron a trabajar con amor por el PAN y por Chihuahua, de la mano de la ciudadanía.

Con esta Asamblea, Acción Nacional en Chihuahua reafirmó su unidad, renovación y compromiso con fortalecer su presencia en cada municipio para seguir defendiendo las causas que sí importan a las y los chihuahuenses.