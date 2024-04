Una locura quitar afores, no realizamos campaña negra: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Federico Baeza Mares dio a conocer que ante las declaraciones que dio la reforma de pensiones o afores no se debe de tocar por parte del gobierno federal, asegura que es una locura.

Luego de que la Reforma explica que de no ser cobrados esta pase a la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, una bolsa de 40 mil millones de pesos (casi 2 mil 350 millones de dólares), hasta el momento esta sigue en discusiones en la cámara de diputados y la iniciativa privada pide se quede congelada ya que se afectarán a miles de mexicanos.

“El tema de las pensiones era una locura que creyera que esto podía pasar, no hay ninguna campaña negra, simplemente que es algo que tiene dueño es de los trabajadores y no se debe de jugar con eso, es un tema que se debe de quedar intacto y que acepte que no se debe de tocar”, comentó.

Lo anterior luego de que ayer el mandatario federal dijera en rueda de prensa que los empresarios y bancos fueron los responsables de desprestigiar dicha reforma, por lo cual el empresariado chihuahuense reitera que no se ha hecho ninguna campaña negra además de ser una “locura” de iniciativa.