Un mal arreglo a la jornada laboral afectará negociación al TMEC, señala Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Armando Gutiérrez Cuevas dio a conocer que una mala negociación a la disminución a la jornada laboral tendría un impacto negativo para el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

“Aquí lo delicado del tema es que la implicación del Infonavit no trasciende tanto pero un mal arreglo en la jornada laboral puede hacer que pierdas empleos o que tengas un problema en el TMEC con las variables de competitividad del país”, comentó.

Cabe destacar que el tema de la disminución de la jornada será retomado en la cámara de diputados y cámara de senadores, por ello se darán foros informativos con el sector empresarial, solo en algunos estados.

Cabe destacar que el sector empresarial ha alertado que aún no conviene este proyecto, si bien se necesitan medidas para no perder productividad, avance o desarrollo para las empresas con el fin de que no mueran por cumplimientos de la ley.