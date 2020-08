Un año más sin ellos en casa; ayer conmemoraron así el Día de la desaparición forzada

Noticias de Chihuahua.-

Familiares de víctimas mantienen una demanda legítima: una investigación genuina, pronta e inmediata y la búsqueda ininterrumpida de sus seres queridos.



La mañana del domingo 30 de agosto integrantes y familiares de víctimas la organización “Justicia para Nuestras Hijas” y del CEDHEM (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres) se reunieron en la zona de fosas comunes del panteón número 4 de Chihuahua para conmemorar el Día internacional de las víctimas de desaparición.



“Hemos decidido conmemorar a nuestros familiares desaparecidos en este lugar… este lugar que se le conoce como fosas comunes o tumbas sin nombres, aunque sabemos que los que no tienen nombre si tienen una familia, una familia que les espera al igual que nosotros esperamos cada día nuestro familiar desaparecido… Nuestra presencia en este lugar es un mensaje y un abrazo de solidaridad para todas estas familias que al igual que nosotras les seguimos buscando siempre”, acotó Norma Ledezma Ortega, coordinadora y fundadora de Justicia Para Nuestras Hijas.



El programa inició con la canción “Tumbas sin nombre” escrita e interpretada por Martín Escobar, padre de Jesús Martín Escobar desaparecido desde el 12 de junio del 2019; “Que triste se ve el amanecer en este día, que triste se ve la luz del día reflejado en estos montes de llenos de cruces de tumbas sin nombre, no puede ser que no identifiquen a ese ser que se encuentra ahí, hay tantas madres que lloran, hay tantos padres que buscan y hay tantas tumbas sin nombre, no puede ser…”, se escucha en la primera estrofa.



A mitad de la melodía, con la voz entrecortada, el padre de Jesús cuestionó a las autoridades y a las personas involucradas en la desaparición de sus hijos: “¿No sería más fácil que nos los dejaran a la vista para encontrarlos?, pido a Dios que toque sus corazones para que mínimo nos digan ¿dónde están?”.



Posteriormente tomó la palabra Isaura Carolina Revueltas Astorga, esposa de Raymundo Valerio, aún desaparecido desde el 29 de septiembre del 2013 y hermana de Ramón Revueltas Astorga localizado sin vida; “No se cansen, tengan mucha fe en Dios, les aseguro que él nos va a escuchar”, expresó.



En su participación Nidia Ivonne Muñoz, madre de la joven Fátima Ivonne Juárez Muñoz que desapreció el 17 de junio del 2017, exigió al gobernador y al Fiscal General del Estado atención inmediata a la Comisión Local de Búsqueda, integrada por 14 personas para operar en todo el estado, para que se le provea de los recursos necesarios con el fin de que puedan ejecutar las búsquedas ininterrumpidas de sus familiares.



En ese tenor, Norma Ledezma añadió que al Fiscal General del Estado, al gobernador y a los fiscales de zona les ha quedado muy grande la silla: “les ha quedado muy grande el compromiso, les ha quedado muy grande, para cumplir la demanda que legítimamente les seguimos haciendo, que es una investigación genuina, pronta, inmediata y la búsqueda ininterrumpida.



Dijo que no se puede dar resultados con un gobierno sin compromiso, con un gobierno en donde se les restringe a las autoridades hasta lo más mínimo, como es la gasolina para poder hacer sus diligencias. Señaló que solamente es una simulación mantener unidades y búsqueda porque no son efectivas, sin embargo, reconoció que hay gente muy buena dentro de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda pero que con buena voluntad no es suficiente.



Otro de los testimonios fue el de Lourdes Hernández, madre de Pamela Hernández Portillo desaparecida desde el 25 de julio del 2010. Le recordó a la sociedad que sus hijas e hijos desaparecidos sí existen y tienen una familia que los espera.



“Nuestras voces se han enronquecido de tanto gritar que busquen a nuestros hijos, de tanto gritar que los estamos esperando. La deshumanización de la sociedad no puede ver las cicatrices físicas y mentales de nosotros los familiares, del sufrimiento que hemos llevado por años. Siempre nos han culpabilizado a nosotros porque talvez nos las cuidamos, talvez nos las entendíamos, tal vez los dejamos solos, pero en realidad no estaban solos, se los llevaron en un momento de vulnerabilidad” indicó.



Manifestó que tampoco se ha generado conciencia de las afectaciones que tiene los familiares y los niños que han quedado huérfanos. Resaltó que a las familias se les viene un problema más grave cuando la persona que desaparece es la proveedora del hogar y se quedan sin sustento. Finalmente, pidió a la sociedad que se sensibilice y advirtió que cualquier persona puede ser desaparecida, sin importar el nivel social ni a que se dedique.



Yessi Martínez de Justicia Para Nuestras Hijas, pronunció una plegaria a Dios por la paz eterna de las personas que descansan en las tumbas anónimas. Norma Ledezma prosiguió con la oración, pidiendo por las organizaciones que brindan acompañamiento, por la humanidad para que avance en el camino de la justicia y el respeto de los derechos humanos, por los familiares y por todas las personas desaparecidas.



En otra intervención, Martín Escobar interpretó la canción “Te Buscaré Hasta Encontrarte”, escrita por Abel Sarmiento Carabeo, dedicada a “Las Rastreadoras de Sinaloa”, mientras que los familiares también coreaban la letra: “Te arrebataron de mis manos aquel día, aún recuerdo aquella triste noticia, los rumores se hacen grandes, las mentiras abundantes, no importaba, solo quería encontrarte…”.



Por último, los familiares colocaron una flor blanca en las tumbas marcadas con un número del Sistema de Ingresos y Egresos de Cadáveres (SIEC), algunas ya ni siquiera tienen el letrero correspondiente. Al fondo se escuchaba la canción “Un día a la vez”, himno que exhorta a no perder la esperanza.



Simultáneamente en el panteón municipal Eternidad de Parral y el panteón municipal número tres de Cuauhtémoc también se desarrollaron ceremonias de conmemoración con familiares de víctimas de desaparición.

En México hay más 73 mil personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, sin embargo, esta cifra va en aumento. En promedio se registran 13 reportes al día, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.



En Chihuahua existen 3459 personas desaparecidas, dato que dio a conocer la titular de la Comisión Local de Búsqueda Laura Moreno en días pasados durante la conferencia virtual “Situación de la Desaparición Forzada de Personas”, organizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.



La comisionada también reconoció que el órgano no cuenta con la capacidad de reacción efectiva para atender los casos, lo que confirma la falta de interés de los altos mandos en el estado.