Últimos días para tramitar el Testamento Ológrafo con 50% de descuento

Noticias de Chihuahua.-

El Gobierno del Estado informa que este jueves 30 de septiembre concluye la campaña “Septiembre, mes del testamento” mediante la cual el Registro Público de la Propiedad y del Notariado ofrece un descuento del 50 por ciento en el costo del Testamento Ológrafo, por lo que invita a la población a aprovechar este beneficio.

El titular de este órgano estatal, Manuel Enrique Tabuenca Córdoba, señaló que tal ha sido el interés de la ciudadanía que la agenda de citas para tramitarlo llega el mes de febrero y se espera que en estos últimos días aumente hasta marzo.

Agregó que contar con este documento brinda certeza luego de un deceso, además de evitar conflictos a futuro entre las familias, al contar con un respaldo legar respecto a la voluntad de quien lo firma.

Para tramitar el Testamento Ológrafo; en primer lugar, se debe agendar una cita vía telefónica al número (614) 429-3300 a las extensiones 12059 y 12055 en el municipio de Chihuahua, y al (656) 629-3320 extensión 55588 en Ciudad Juárez. Para el resto de las oficinas de los diferentes Distritos Judiciales del Registro Público de la Propiedad se debe acudir directamente a programar la cita.

Posteriormente se debe realizar el pago de 394 pesos en Recaudación de Rentas, el cual ya incluye el descuento del 50 por ciento.

El día de la cita acudir con 15 minutos de anticipación y presentar los siguientes documentos:

-Dos escritos iguales hechos a mano, expresando la voluntad del interesado, es importante señalar que si el interesado no sabe escribir o no es legible su letra, no podrá concretar el proceso.

Ejemplo de redacción:

Yo (nombre completo del testador) mexicano (a), originario (a) de (lugar de nacimiento), nacido (a), el día (fecha de nacimiento), de ocupación…, soltero(a)/casado(a), con domicilio en: (calle, numero, col, ciudad) y en pleno uso de mis facultades y sin coacción alguna manifiesto que nombro heredero (s) a… (nombre completo del heredero o herederos) …. de mi propiedad ubicada en: (calle, numero, colonia, ciudad).

-Original y copia del acta de nacimiento (lo más reciente posible)

-Dos copias de la credencial de elector o pasaporte mexicano

Por último, en presencia de un abogado se depositan los dos escritos en sobres diferentes, uno se lo lleva el interesado y el otro se queda en resguardo.

Para cualquier duda, comunicarse al número (614) 429-3300 en las extensiones 12055 y 12059, o enviar mensaje al Facebook: Registro Público de la Propiedad y del Notariado de Chihuahua.