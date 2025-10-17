Últimos días para registrarse en el Premio Chihuahua Emprende

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) invita a los emprendedores chihuahuenses a registrarse en la convocatoria del Premio Chihuahua Emprende 2025, que permanecerá abierta hasta el próximo 20 de octubre.

Este reconocimiento fortalece la cultura emprendedora en la entidad y destaca el talento de las empresas locales que impulsan la innovación, la sostenibilidad y el impacto social.

El certamen contempla premios de 100 mil y 50 mil pesos para los dos primeros lugares en las categorías de Emprendimiento Visionario, Emprendimiento Tradicional, Mujer Emprendedora, Emprendimiento Sostenible y Emprendimiento con Impacto Social.

Las personas interesadas pueden consultar las bases y llenar el formulario de registro en el portal oficial: www.chihuahua.com.mx/emprende.

Para mayores informes llamar a los teléfonos 614 442 3300, extensión 23421 en la ciudad de Chihuahua y al número 656 629 3300, extensión 54913, en Ciudad Juárez.

octubre 17, 2025 1:33 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua