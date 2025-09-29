Últimos días para modificar MTU; límite de transacciones

El presidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua, Gonzalo Aguilera lanzó un llamado a todos los usuarios de bancos a modificar su Monto Transaccional del Usuario (MTU) la cual permitirá poner un límite a las cantidades de dinero.

A partir del 1 de octubre o antes todos los usuarios de la banca deben de establecer un monto máximo de operación para las transferencias, por lo cual esta es la última oportunidad.

“En dado caso que no revises este monto pues se va a quedar en 12 mil 500 pesos equivalente a 1500 UDIS, sobre todo digitalmente para cada persona que realice transferencia

Con esta nueva acción se busca incrementar la seguridad de los usuarios y financieras, ya que todos deben de tener habilitada el monto de transacción.

Estos ajustes consideran transferencias electrónicas, pagos SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), CoDi (Cobro Digital) y Dimo (Dinero Móvil), y no afecta operaciones en ventanilla ni pagos con tarjeta física.

Los cambios no serán aplicables a las cuentas bancarias Nivel 1 (es decir, aquellas que reciben transferencias de hasta 750 Unidades de Inversión -Udis- al mes, unos 6,409 pesos), ni a sus servicios, créditos y tarjetas de débito o crédito asociadas a dichas cuentas.