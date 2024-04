Último llamado del SAT por declaración anual 2023

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de Alejandra Alicia Paredes de administración de servicio al contribuyente y Perla del Rosario administración de Recaudación lanzaron un último llamado a los contribuyentes en realizar la declaración anual misma que concluye el día 30 de abril.

Tan solo este mes de abril se han reportado 309 mil 869 que han dado 349 mil 503 declaraciones, poniendo sus procesos en regla y con algunos casos con saldo a favor en donde se da un máximo de cinco días para el pago.

En Chihuahua capital se presentaron 148 mil 841 contribuyentes y 166 mil 228 declaraciones, en la frontera de Ciudad Juárez se reportaron 161 mil 028 contribuyentes y se dieron 183 mil 275 declaraciones.

A nivel nacional se han dado 8 millones 396 mil 704 declaraciones anuales, por ello piden a los contribuyentes faltantes reportarse y evitar ser acreedores a una multa.

Cabe destacar que este proceso se puede hacer por internet o en las mismas instalaciones del SAT ubicadas en la calle Pino y Cosmos actualmente con horario extendido de 8:30 am a 6:00 pm, los requisitos para este procedimiento son los siguientes: RFC y contraseña para iniciar con el aplicativo, recuerde que si el monto a favor no excede de los 10 mil pesos, se puede enviar la declaración y no se requerirá la firma electrónica.