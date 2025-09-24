Ulises Pacheco fortalecerá la unidad en Ciudad Juárez: Marco Bonilla

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, declaró que con Ulises Pacheco al frente del Comité Directivo Municipal del PAN en Ciudad Juárez, a Acción Nacional le irá bien.

El mandatario capitalino compartió que tiene conociendo a Ulises desde hace 12 años. Lo describió como un gran perfil, siendo un joven muy innovador, con mucha garra y mucho ánimo de defender los ideales por eso recalcó que a Ciudad Juárez le va a ir muy bien.

«Va a fortalecer la unidad y que ahora sí como diría Don Luis H. Álvarez, se va a dedicar a trabajar en tierra, sobre todo gastando suela, sudor y saliva».

Cabe recordar que el pasado domingo, en Asamblea Municipal, encabezada por la gobernadora Maru Campos Galván fue ratificada la planilla encabezada por Ulises Pacheco Rodríguez, quien aseguró que el principal objetivo será fortalecer al partido rumbo al 2027