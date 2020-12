UBER no es opción en Chihuahua para los taxistas, dice líder sindical

Noticias de Chihuahua.-

El líder secretario general del sindicato de taxistas en la ciudad de Chihuahua y delegado del movimiento nacional taxista, Miguel Macias Martínez, señaló que las plataformas digitales extranjeras como UBER y DIDI no representan una opción viable para los taxistas en la capital.

Ante la clara caída en la calidad del servicio y la mala fama que se ganaron a pulso, por los vehículos sucios y en mal estado con que prestan servicio, además de verse inmiscuidos en la comisión de delitos graves y resultar inseguros para los usuarios, sobre todo para las mujeres , ahora pretenden invitar a los taxistas a unirse con ellos,.

“Me parece es una total incongruencia y es atentar contra la dignidad del gremio” agregó.

Estas plataformas, que además de llevarse los capitales al extranjero, en los últimos años se convirtieron en una competencia desleal para nosotros los taxistas, ya que además de no pagar ninguna contribución ni impuestos al estado, trabajan violentando de manera clara la legislación estatal, sin respetarla en lo más mínimo.

Es precisamente ahora cuando nos ven unidos, cuando ven qué hay una plataforma digital cien por ciento chihuahuense, con la que les estamos compitiendo de tu a tu, con mayor calidad, mejores vehículos y lo más importante; conductores mejor capacitados, con toda la documentación en regla y no solo compitiendo en el traslado de personas sino que además con el servicio de entrega de alimentos y mandado denominado Hungry.

“Que les quede claro, que no solo no vamos a unirnos a ellos, sino que además seguiremos exigiendo al gobierno que obligue a las plataformas extranjeras a cumplir con la ley, y que no nos detendremos hasta lograr expulsarlas de nuestra ciudad”, declaró el dirigente sindical taxista.