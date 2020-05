UACH no retomará clases presenciales; ciclo escolar concluirá de modo virtual

Noticias de Chihuahua.-

A través de un comunicado de prensa, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) informó que no se retomarán las clases presenciales debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, por lo que señaló que los ciclos escolares en curso culminarán de manera virtual.

A continuación el comunicado íntegro:

En atención a la contingencia por el Covid 19, la Universidad Autónoma de Chihuahua en coordinación con las autoridades educativas y del Sector Salud informa:

• La UACH extiende un sentido reconocimiento a los cuerpos docente y administrativo, así como a la base estudiantil, por el gran esfuerzo que han llevado a cabo para continuar con el aprendizaje, ahora a distancia.

• Con el objetivo de privilegiar la salud de la comunidad universitaria se ha determinado que los ciclos escolares en curso (plan semestral, cuatrimestral o trimestral) se deberán concluir sin actividades presenciales, por ende las evaluaciones y trabajos finales se adecuarán para que sean presentados de manera virtual.

• El calendario escolar se modificó, de tal forma que el siguiente ciclo en modalidad semestral iniciará el próximo 24 de agosto, oportunamente se darán a conocer las condiciones pertinentes para el inicio de clases.

• Cada Unidad Académica se coordinará con los y las estudiantes que no tuvieron acceso a una computadora o internet a fin de determinar los mecanismos para cubrir los cursos que no pudieron llevar a cabo, en el entendido que no habrá afectaciones en las calificaciones para quienes se encuentran en tal situación. Dichas regularizaciones se llevarán a cabo durante las primeras tres semanas de agosto.

• Cada Unidad Académica definirá la viabilidad de llevar a cabo cursos de verano, sin embargo, únicamente se desarrollarán en la modalidad virtual.

• El personal administrativo continuará laborando de forma remota, salvo los casos ya establecidos en donde se requiere su presencia en la oficina. Por el momento no es viable determinar la fecha de reincorporación presencial.

Los tiempos que vivimos nos llaman a la solidaridad, a ser pacientes y enarbolar los valores universitarios, sigámonos esforzando y colaborando para que el fin de la contingencia llegue pronto.

*Luchar para Lograr. Lograr para Dar*.