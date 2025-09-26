TSJ y Obras Públicas revisan mejoras en estacionamientos de la Ciudad Judicial

Representantes de la Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral del Poder Judicial sostuvieron una reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para supervisar los avances en la rehabilitación de los estacionamientos del Centro de Justicia.
Estos espacios, que brindan servicio tanto a personal judicial como a las y los usuarios, se encuentran en proceso de rehabilitación y se espera su conclusión en el corto plazo para mejorar las condiciones de acceso y servicio a la ciudadanía.

