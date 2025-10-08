Tropiezos y tortuguismo en proceso de financiamiento de obras: Hugo González

El regidor de morena Hugo Eduardo González Muñiz, manifestó su rechazo a que la administración municipal vuelva a solicitar nuevos recursos adicionales para la obra vial de la gaza en Periférico de la Juventud y Teofilo Borunda, al señalar que no existen proyectos ejecutivos ni una justificación para comprometer recursos futuros.

Al presentarse la aprobación para comprometer los recursos de los próximos dos años, Hugo González reiteró el apoyo al desarrollo urbano y a la construcción de infraestructura que beneficie a la población, sin embargo señaló que los ciudadanos merecen que este respaldo cuente con la responsabilidad de vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos y la transparencia en los procesos administrativos.

“Hace un año, el Ayuntamiento presentó una propuesta para adquirir un endeudamiento de 570 millones de pesos, argumentando la necesidad de financiar obras de infraestructura. Tras un análisis minucioso, decidí votar en contra de dicha propuesta. La razón fundamental fue la falta de proyectos ejecutivos claros y detallados que justificaran la magnitud del endeudamiento. No podemos comprometer el futuro financiero del municipio sin contar con información suficiente ni garantizar que los recursos se utilizarán de manera eficiente y transparente”, indicó el edil.

Recordó que la obra del puente de los Nogales inició de manera tardía y con evidentes deficiencias en la planeación y ejecución. Además de que el viernes pasado se solicitó un monto adicional de 211 millones de pesos para poder realizar la obra que beneficiará a la zona del Reliz, nuevamente sin que se se le haga llegar a todos los regidores la presentación de proyectos ejecutivos completos que permitan evaluar su viabilidad y pertinencia.

González Muñiz consideró que su postura es a favor de que se construya obra necesaria y señalada por cámaras empresariales, a fin de atender la creciente demanda de movilidad y desarrollo ante un déficit de más de 16 obras de este tipo.

“Lo que sí cuestiono es la mala administración, la falta de planeación y la opacidad en el manejo de los recursos públicos. Aprobar presupuestos millonarios sin proyectos ejecutivos sólidos ni mecanismos claros de rendición de cuentas es irresponsable y perjudica el bienestar de la ciudad”, sostuvo el regidor.

Finalmente, el regidor morenista hizo un llamado al presidente municipal Marco Bonilla para que fortalezca los procesos de planeación, garantice la rendición de cuentas y priorice el interés público sobre cualquier otro criterio.