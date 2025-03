Trasciende trabajo de las mujeres en el campo de la seguridad

-Ellas sirven y protegen a la comunidad chihuahuense por amor y vocación

Chihuahua, Chih. A 9 de marzo de 2025.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno Municipal reconoce la importancia y trascendencia que la labor de ellas representa en la actualidad, especialmente la que ejercen policías y bomberas, quienes por amor y vocación, han optado por servir y proteger a su comunidad, arriesgando su propia vida para salvar la de sus semejantes.

Cada día más mujeres deciden unirse a las filas de la Dirección de Seguridad Pública para combatir la delincuencia o salvar vidas en incendios u otras situaciones.

Ejemplo de ello es la última generación de policías de academia que graduó el alcalde Marco Bonilla, en la que el número de las cadetes que llegaron hasta el final del proceso superó al de varones, convirtiéndose en las próximas guardianes del orden de las y los chihuahuenses.

La agente Cristina Chávez Amarillas y la bombera Diana Robles coincidieron en que pertenecer a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, las hace sentir orgullosas y capaces, como cualquier otra persona, sin importar su sexo, pues eso no les ha impedido en lo absoluto realizar sus actividades al servicio de la comunidad de la mejor manera.

Policía Cristina Chávez

“Pertenezco a la Policía Montada y orgullosamente soy la única policía de mi familia. Yo sí soñaba desde pequeña con estar donde estoy ahorita. El ser mujer me ha servido para que mis compañeros me apoyen y me apapachen, sin embargo al momento de actuar, todos entramos parejo. Todas las mujeres podemos lograr lo que nos propongamos, no hay impedimentos para este género”.

Bombera Diana Robles

“Soy también paramédico y recientemente me nació la vocación por convertirme en bombera, es un labor muy bonita y creo que como mujeres quizá tengamos que dar poquito más, pero no hay nada que no podamos hacer, cada quien tiene sus propias habilidades y capacidades para servir. Mis compañeros me tratan como a cualquier otra persona y para ellos no existe distinción alguna entre mujeres ni hombres. El hecho de ser mujer no significa que no vas a poder”.