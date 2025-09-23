Tras intenso debate, Congreso de Chihuahua exhorta al Senado garantizar la protección de derechos humanos en reforma a la Ley de Amparo

El Congreso de Chihuahua, por mayoría de votos, aprobó la proposición del diputado Ismael Pérez Pavía, mediante la cual se exhortó al Senado de la República para que, en el análisis de reforma a la Ley de Amparo presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal, se realice un estudio responsable y garantista, a fin de evitar la vulneración de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

El juicio de amparo ha sido, desde su creación, la garantía procesal más efectiva para contener los abusos del poder y asegurar la vigencia de los derechos humanos en el País; dicho mecanismo, reconocido como una aportación mexicana al derecho universal, nació para proteger a las personas frente a los excesos de la autoridad, garantizando que la Constitución no fuera una simple declaración política, sino un instrumento vivo de defensa ciudadana.

La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo presentada recientemente, constituye un retroceso histórico que erosiona los cimientos del Estado de Derecho y abre la puerta a la consolidación de un régimen autoritario que en realidad busca privar a los ciudadanos de su derecho a defenderse de actos ilegales de la autoridad, agregó el Legislador.

Agregó que con dicha reforma, lo que está en juego no es una cuestión técnica limitada al gremio jurídico, sino el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a contar con un recurso efectivo para detener abusos del poder, ya que busca quitarle a la gente común la única herramienta que todavía le queda para defenderse cuando el gobierno abusa de su poder.