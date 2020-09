Tras audio filtrado, Luján dice que es real pero está editado

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, rechazó evaluar lanzarse por la gubernatura de Chihuahua en 2021 como se filtró en un audio difundido ayer.

En entrevista telefónica con un medio nacional, Luján señaló: “… yo ya he dicho así categóricamente no voy a la gubernatura de Chihuahua, tengo 40 años fuera de Chihuahua, no me considero una gente que esté ni en la conciencia ni en el presente de la gente de Chihuahua, ni me parece que sea ético que por el hecho de ser yo de allá de repente llegue, me presente como una posibilidad, no, claro que no, yo considero que hay suficientemente gente representada la posición progresista de Morena con personas, mujeres, hombres, que siempre han vivido allá que están ligados a una acción política en la entidad y que están comprometido con una agenda en el caso del estado”.

Luján reconoció a que el audio es verdadero pero está editado por lo que no tiene el contexto y la información completa, además de haber sido en una reunión privada: “Lo primero que quiero decir es que se trató de una reunión amistosa en mi casa, con mi esposo presente, Alfonso Ramírez Cuéllar y Fernando que venía con él, entonces una reunión en donde hubo comentarios sobre distintos temas de manera totalmente coloquial, de ninguna manera fue una reunión oficial ni mucho menos, el hecho de que estuviera mi esposo pues tiene que ver con que fue en mi casa…”.

Destacó también que ya presentó una denuncia por un audio filtrado previo donde también se hablaba de su apoyo al candidato para la dirigencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo: “… el día lunes presentamos una denuncia formal ante la procuraduría de la CDMX en donde planteamos que es un delito el grabar, ¿no?, una conversación sin autorización de las personas que participan además en este caso agravado porque se trataba de un lugar privado, nos reunimos a cenar una noche y de repente sale una grabación totalmente pues delictuosa porque nadie la aprobó”.

En el audio publicado, el esposo de Bertha Luján, el abogado laboral Arturo Alcalde pone el escenario de que Alfonso Ramírez Cuéllar, dentro de su presidencia interina, pudiera colocar a Bertha Luján como precandidata.

“Qué tan conveniente es que Alfonso (Ramírez Cuéllar) pueda decirte a ti Bertha, tú eres la candidata de Chihuahua, hacer una encuesta ahorita, antes de que se vaya y dejarte a ti como precandidata, la coordinadora de la soberanía nacional, lo que sea en Chihuahua…”, se escucha decir a Arturo Alcalde, esposo de Bertha Luján.

En respuesta, Bertha Luján dice: “Lo veo difícil, porque lo pueden echar abajo… Yo más bien digo que nos vamos a tener que organizar en la resistencia. Si se queda Mario, para que no se queden con todo….”.