Transportistas bloquean carretera a Juárez como protesta

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) bloquearon la carretera que conduce de Chihuahua a Ciudad Juárez, esto como protesta ante presuntas extorsiones.

Por lo que el Centro SICT alertó a los automovilistas:

#AvisoVial ⚠️

En este momento se reporta presencia de manifestantes en el kilómetro 32 de la carretera Chihuahua- Juárez, sentido norte-sur, antes de llegar a la caseta Sacramento.

Por lo que se pide a las y los conductores:

•Manejar con precaución

•Disminuir la velocidad