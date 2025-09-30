Transportistas bloquean carretera a Juárez como protesta

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) bloquearon la carretera que conduce de Chihuahua a Ciudad Juárez, esto como protesta ante presuntas extorsiones.

Por lo que el Centro SICT alertó a los automovilistas:

#AvisoVial ⚠️

En este momento se reporta presencia de manifestantes en el kilómetro 32 de la carretera Chihuahua- Juárez, sentido norte-sur, antes de llegar a la caseta Sacramento.

Por lo que se pide a las y los conductores:
•Manejar con precaución
•Disminuir la velocidad

septiembre 30, 2025 5:04 pm

