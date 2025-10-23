Tramitología y obra pública, fundamental en presupuestos 2026; señala Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Armando Gutierrez Cuevas dio a conocer que se requiere mejor infraestructura y adecuación en la tramitología para empresas por parte de gobierno municipal y estatal para el año 2026.

En este sentido destacó que en es necesario dar mejor infraestructura para la capital ya que esto es primordial para la inversión de empresas de alto nivel para Chihuahua.

Destacó que es momento de pensar en las adecuaciones en los trámites gubernamentales que se requieren para dar paso a la apertura de empresas.

Señala que se requiere que el gobierno municipal y gobierno estatal estén poniendo atención en el tema, es fundamental para la competitividad.