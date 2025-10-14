Trabajemos por un Chihuahua con gran producción de nuez: escuchó Marco Bonilla a nogaleros del estado

Dialogó por estrategias que abonen a este sector

– El alcalde Marco Bonilla se reunió con nogaleros de diversas partes del estado de Chihuahua, a quienes les reconoció que, gracias a todos ellos, Chihuahua es de los primeros lugares en producción de nuez.

Asimismo, Marco Bonilla les detalló el panorama ante diversas necesidades en materia hídrica que existen, por lo que se unió a ellos en un conversatorio para dialogar por estrategias que permitan proteger la cadena de producción y abonar al crecimiento de este elemento vital para el sector primario chihuahuense.

«Queremos que Chihuahua siga siendo tierra fértil, no solo para sembrar, sino para invertir, para crecer, para vivir con dignidad y con felicidad», expresó al mismo tiempo de reiterar que va a escucharlos para trabajar juntos por Chihuahua y la economía de sus familias.