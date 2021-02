Trabajemos de la mano por la recuperación del campo: Graciela Ortiz

Noticias de Chihuahua.-

En su mensaje tras el nombramiento de Carlos Manjarrez como dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias de la Confederación Nacional Campesina, la candidata del PRI a la gubernatura, Graciela Ortiz González, llamó a la militancia adherida a este sector del Partido a trabajar duro por la recuperación del campo chihuahuense.

“Con los gobiernos de la derecha incapaz y la izquierda que pretende destruir nuestras vidas, el PRI se alza para salvarnos del riesgo en que se encuentran nuestras generaciones, añadió.

Al hacer patente la necesidad de trabajar “hombro a hombro”, con los agricultores, ahora en el desamparo federal, calificó las gestiones de Morena y del PAN como de gran retroceso.

“El campo y su desarrollo, es para mi un compromiso de vida, habremos de pelear todos y todas en su recuperación”, afirmó Ortiz González.

Ismael Alfredo Hernández Deras, líder nacional de la Confederacion Nacional Campesina, quien junto con Graciela Ortiz dirigió el evento protocolario, reiteró que la candidata priista es una mujer profesional y valiente

“Graciela nunca ha dicho “no” en los momentos de defender al PRI y al desarrollo nacional que encabezan nuestros gobiernos”

Graciela, tienes en nosotros, la CNC a verdaderos aliados, no por el momento actual, si no porque sabemos que nos conviene una política que no se anda por las ramas, reiteró el líder nacional de la CNC.

“Me llena de orgullo tener a una candidata, Graciela Ortiz, una buena priista, siempre priista, que conoce sobremanera las estrategias que hay que aplicar para mitigar la problemática actual, provocada por los actuales gobiernos federal y estatal, expuso por su parte Carlos Manjárrez Domínguez, recién nombrado lider estatal de la Confederación Campesina.

La toma de protesta se llevó a cabo en el auditorio “Ramiro Cota” del PRI estatal, donde estuvieron presentes liderazgos cenecistas de diversos municipios de la entidad.