Trabajará Municipio en recarpeteo en tramo de la avenida Silvestre Terrazas-Carretera a Cuauhtémoc

El Gobierno Municipal, a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), emite una alerta vial por los próximos trabajos de recarpeteo en el tramo de la carretera a Cuauhtémoc-Silvestre Terrazas que iniciarán desde la calle Santa Eulalia hasta la calle 112ª en sentido de sur a norte por lo que se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por la zona.

Este proyecto de mejora de la carpeta de rodamiento contempla la atención total de 13 mil 365 metros cuadrados con un espesor de 3.5 centímetros, para asegurar una circulación más ágil y segura para quienes habitan en la zona sur de la ciudad.

Cabe señalar que los trabajos iniciarán este lunes 27 de octubre desde las 8:00 de la mañana, motivo por el cual se invita a transitar por el área con precaución.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de llevar a cabo acciones concretas que impulsen la movilidad en la ciudad y mayor seguridad para quienes transitan a pie y para los conductores.