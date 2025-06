Trabajan juntos papá e hija cuidando a las familias chihuahuenses

Jennifer admira a su padre Daniel Luna, quien es un gran orgullo para ella y siguió sus pasos como agente

H. Ciudad de Chihuahua, Chih. A 15 de junio de 2025.- Daniel y Jennifer, papá e hija respectivamente, ambos policías de academia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua expresan el gran orgullo que sienten el uno por el otro, no sólo por portar la misma placa y el mismo uniforme, el cual lleva implícito el mensaje de servir y proteger a los demás, sino por llevar la misma sangre y ser parte de una misma familia.

En el marco del Día del Padre, que se celebra este domingo 15 de junio, el Gobierno Municipal, que preside el alcalde Marco Bonilla y la dependencia policial, a cargo del comisario Julio César Salas, extienden una sentida felicitación a los elementos de Policía, Bomberos y administrativos, por ser padres y diariamente arriesgar sus vidas en las calles para brindarles protección y atención a los suyos y a las familias chihuahuenses.

A Daniel Luna, quien también es boxeador de las grandes ligas desde hace muchos años y con 3 medallas de oro, expresó que lo hace feliz ayudar, aunque no tanto como la de haberse convertido en papá de su hija, quien le siguiera los pasos desde hace seis meses, cuando se graduó del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua como policía de Proximidad.

Para Jennifer, quien además es enfermera de profesión, el vestir un uniforme igual al de su padre y llevar una placa al pecho, la hace sentirse realizada, pues él fue su primer ejemplo, el motivo por el cual optó dedicar su vida a la vigilancia de las personas a bordo de una patrulla o donde sus superiores se lo indiquen.

En este Día del Padre, llena de satisfacción y al borde de las lágrimas, la joven oficial reiteró la felicidad que siente de tener a Daniel como parte de su vida y como policía, pero mucha más alegría el saberlo como padre, condición que los acompañará inseparablemente hasta el final de su existencia.

Papá policía y también boxeador, Daniel Luna

“A mí me llamaba la atención ver a los oficiales que llegaban a mi Kínder cuando era un niño y quería hacer lo que ellos hacían. Me encanta ayudar a los demás en la situación que sea y mi oficio me lo ha permitido. Quiero ser el mejor ejemplo para mi niña y mis demás hijos, quiero ser mejor cada día para que ellos lo sean también. Ha sido difícil saber que ella quería también ser parte de esto, pero siempre la apoyaré en sus decisiones”.

Hija policía y enfermera, Jennifer Luna

“Yo podía percibir el orgullo que mi papá sentía cuando se vestía con su uniforme para irse a trabajar. También quería cuidar como él a las personas y apoyarlas en la medida de mis posibilidades.

Me emocionaba mucho cuando me platicaba lo que hacía en su trabajo como guardián del orden. Soy enfermera de profesión y he podido combinar ambas cosas aquí mismo, pues puedo aplicar mis conocimientos de la salud mientras ayudo a quien lo necesite. Mi papá y yo somos amigos y nos entendemos mejor porque ahora portamos el mismo uniforme y compartimos experiencias similares”.