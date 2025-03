Trabajamos por mayor equidad salarial y más oportunidades laborales para las mujeres: Coparmex

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la

COPARMEX Chihuahua reafirma su compromiso con la equidad salarial y la generación de mayores

oportunidades para las mujeres en el ámbito laboral. Esto mediante el impulso de condiciones

laborales justas y seguras para las mujeres.

En comunicado de prensa, el organismo empresarial, dijo que en México la brecha salarial de género

sigue siendo un obstáculo para el progreso económico y social.

En el caso de Chihuahua, de acuerdo a datos oficiales analizados por la Plataforma de Inteligencia

Competitiva del Sector Privado (PICsp), las mujeres perciben en promedio 81 centavos por cada peso

que ganan los hombres, lo que limita su desarrollo financiero y el bienestar de sus familias. Además,

la participación laboral femenina en el estado es del 42%, mientras que en los hombres alcanza el

58%, evidenciando una desigualdad persistente en el acceso al empleo formal y a mejores

oportunidades de crecimiento profesional.

A pesar de que las mujeres han avanzado en distintos sectores, su presencia en posiciones de

liderazgo sigue siendo reducida. En Chihuahua, solo el 2.9% de las mujeres son empleadoras, frente

al 6.3% de los hombres. En el ámbito corporativo, la representación femenina en consejos de

administración y en la toma de decisiones estratégicas sigue siendo limitada. Ante ello, desde

COPARMEX Chihuahua, impulsamos la inclusión de más mujeres en altos cargos, promoviendo

programas de formación, mentoría y redes de contacto que fortalezcan su liderazgo.

No obstante, las mujeres no solo enfrentan desafíos en el ámbito laboral, sino que también asumen

una carga desproporcionada en el trabajo no remunerado. En promedio, destinan 60 horas semanales

a labores del hogar y de cuidado, en comparación con las 53 horas que invierten los hombres. Esta

realidad limita sus posibilidades de crecimiento profesional y refuerza la necesidad de impulsar

políticas públicas que promuevan la conciliación entre la vida laboral y familiar.

En COPARMEX Chihuahua hemos desarrollado estrategias para fortalecer la equidad de género

dentro y fuera de las empresas. Entre las acciones clave destacan programas de capacitación en

empoderamiento económico, inclusión financiera y desarrollo de habilidades directivas.

También hemos impulsado alianzas con organismos gubernamentales y civiles para la prevención de

la violencia de género y la promoción de espacios laborales seguros. Asimismo, apoyamos políticas

de equidad salarial, con el compromiso de cerrar la brecha de género en el acceso a mejores

condiciones laborales.

En el contexto nacional, la COPARMEX destaca al registrar el liderazgo de mujeres en el 75% de

los cargos de dirección en los diversos Centros

Empresariales del país; asimismo, el 23% de las presidencias de estos centros están a cargo de

líderes femeninas. Estas cifras reflejan el esfuerzo por garantizar una mayor participación de las

mujeres en la toma de decisiones empresariales.

No obstante, COPARMEX Chihuahua reconoce que aún hay un largo camino por recorrer para lograr

la plena igualdad de oportunidades en el sector productivo. Por ello, como organismo empresarial líder,

hacemos un llamado a las empresas, organismos gubernamentales y la sociedad en general para que,

juntos, potenciemos políticas y acciones que permitan a más mujeres acceder a empleos dignos, bien

remunerados y con oportunidades reales de crecimiento.

La equidad de género no solo es un tema de justicia social, sino un factor clave para el desarrollo

económico y la competitividad de Chihuahua y de todo México. En este 8 de marzo, basados en

nuestro Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI), reafirmamos nuestro compromiso con la construcción

de un entorno empresarial más equitativo, en el que el talento de las mujeres sea plenamente reconocido y valorado.