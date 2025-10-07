Trabaja SCOP en la conservación de tramos carreteros de la región Gómez Farías

-_Estas acciones facilitan el traslado de miles de usuarios en las vías: Gómez Farías-El Alamillo, Madera-Ejido El Largo y Nicolás Bravo-Las Vara-El Vallecillo_

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), ha aplicado en lo que va del año más de 1,440 metros cúbicos de mezcla asfáltica en la residencia de caminos de Gómez Farías.

Dichas acciones han permitido rehabilitar 60.85 kilómetros de superficie de rodamiento en tramos parciales.

Los trabajos se han concentrado en los tramos Gómez Farías-El Alamillo, Madera-Ejido El Largo y Nicolás Bravo-Las Varas-El Vallecillo, donde cuadrillas con maquinaria y personal especializado han restablecido las condiciones de seguridad y transitabilidad para los usuarios.

Con estos esfuerzos, el Gobierno del Estado fortalece la conectividad en la región serrana, al facilitar el acceso a servicios educativos y de salud, así como el desarrollo de actividades comerciales y productivas.

octubre 7, 2025 4:28 pm

