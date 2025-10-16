Trabaja SCOP en Casas Grandes tras inundaciones

Por instrucción de la gobernadora Maru Campos, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) trabaja para apoyar a las familias afectadas en la colonia Juárez, luego de las fuertes lluvias presentadas en días pasados en Casas Grandes.

El secretario Jorge Chanez en compañía del presidente municipal de Casas Grandes Roberto Lucero, recorrió las zonas más afectadas para constatar los daños y supervisar al equipo operativo que atiende la contingencia.

Al lugar del siniestro natural, se trasladaron 15 unidades de maquinaria pesada, así como 27 trabajadores entre operadores, ayudantes y técnicos que se encargan de realizar labores de limpieza y desazolve.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la ciudadanía de responder con rapidez y eficacia ante las contingencias que se lleguen a presentar.