Trabaja Poder Judicial en presupuesto 2026, “tenemos que ajustarnos, no podemos aumentar el gasto”

Marcela Herrera Sandoval, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) mencionó que ya se trabaja en la planeación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 en el Poder Judicial.

Señaló que no se puede aumentar el gasto por lo que se busca ser eficiente en el ejercicio del recurso y para ello, trabaja en coordinación con los titulares del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

“Nosotros tenemos que ajustarnos al presupuesto del Poder Judicial, no podemos aumentar el presupuesto, tenemos que ser muy eficientes en la administración de los recursos y en eso estamos trabajando”.

Asimismo, mencionó que se trabaja en un diagnóstico para conocer las áreas de oportunidad en el Poder Judicial en las que se puedan implementar herramientas tecnológicas para eficientes el recurso y agilizar los trámites.

Agregó que una de las prioridades para mejorar el Poder Judicial de Ciudad Juárez en el que, a pesar de que alberga la mayoría de los asuntos, dispone de menor personal, recursos y espacios.