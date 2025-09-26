Trabaja Municipio en recarpeteo de lateral del periférico de la Juventud

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con el programa emergente de recarpeteo en el sur de la ciudad, atendiendo un tramo de la lateral del Periférico de la Juventud como parte de las acciones derivadas de los daños ocasionados por las lluvias atípicas registradas recientemente.

Actualmente se realizan trabajos de reposición de la carpeta asfáltica en 6 mil 679 metros cuadrados con un espesor de 3.5 centímetros en la lateral del periférico de la Juventud, en el tramo que va de la calle Río Papigochi a la calle Escuela Cuauhtémoc, en ambos sentidos.

Con una inversión total de 5 millones de pesos, estas labores se suman a los recarpeteos ya efectuados en:

• 7 mil 094 metros cuadrados de la calle Isla Tiburón, en el tramo entre las calles Isla Bonaire e Isla Malvinas, en la colonia Rinconada de Oriente.

• 2 mil metros cuadrados de la calle Punta El Álamo, en el tramo comprendido entre la avenida Equus y la calle Punta La Viña.

Este programa emergente beneficiará a más de 200 mil habitantes, mejorando un total de 15 mil metros cuadrados de pavimento en la zona sur de la ciudad.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la comunidad al ofrecer calles y vialidades en buen estado, que permitan a todas y todos los chihuahuenses desplazarse de manera más práctica y segura en sus recorridos diarios.